В Калужской области стартовал IV Международный экологический форум

Калуга, , 16:37 — REGNUM В Калуге 15 ноября состоялось церемония открытия IV Международного экологического форума «Сохраним планету вместе». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, в число делегатов вошли специалисты из 17 российских регионов.

В форуме также принимают участие представители международных компаний, руководители и эксперты организаций, работающих в области охраны окружающей среды, промышленных предприятий, учебных заведений, профессиональных, общественных и волонтерских объединений, студенты и школьники. Обращаясь к участникам форума, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что работа по защите окружающей среды и ее сохранению для будущих поколений напрямую связанное с понятием «качество жизни». В числе основных проблем, требующих первоочередного решения на всех уровнях, он выделил вопрос очистки сточных вод.

«Предприятия области в прошлом году инвестировали более миллиарда рублей в реконструкцию очистных сооружений, а также установку воздушных фильтров, солнечных панелей, в озеленение территорий, — заметил Артамонов. — И далее мы намерены предъявлять повышенные требования к экологической безопасности производств и снижению их нагрузки на экосистему».

Он положительно оценил итоги прошедшего Года экологии, который дал старт многим природоохранным инициативам. В 2018 году, проходящем под знаком добровольческого движения, при участии волонтеров в области уже проведено более 11 тыс. субботников, ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок, очищено от мусора более 500 водоемов и прибрежных территорий, в населенных пунктах высажено свыше 380 тысяч деревьев. По словам Артамонова, еще одной важной проблемой остается утилизация отходов. В регионе намерены внедрять раздельный сбор и переработку мусора.

«К 2024 году объем захоронения отходов в нашей области мы наметили снизить как минимум вдвое, число действующих полигонов — в пять раз. Но эта работа должна вестись на системной основе», — заявил губернатор.

Отметим, организатором «Сохраним планету вместе» выступило министерстве природных ресурсов области при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В Калужской области экологический форум продлится до 18 ноября. Программа включает проведение тематических секций, киноассамблею «ЭкоОбраз», мастер-классы, церемонию гашения почтовой марки, экскурсии, награждение победителей областных творческих конкурсов экологической тематики, выставки, посвященные проблемам загрязнения окружающей среды. В частности, пройдет выставка фотожурналиста из Санкт-Петербурга Сергея Строителева.

Читайте развитие сюжета: В Калужской области откроют детский экологический лагерь выходного дня