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Беженцы-рохинджа провели митинг против репатриации в Мьянму

Общество

«Мы не пойдем!»

Беженцы-рохинджа провели митинг против репатриации в Мьянму
European Commission DG ECHO
Рохинджа, Мьянма

Кокс-Базар, Бангладеш, 15 ноября 2018, 16:37 — REGNUM  Около 1000 беженцев-рохинджа провели митинг протеста в лагере Кокс-Базар в Бангладеш, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Беженцы из биоманского штата Ракхайн выступают против начала репатриации в Мьянму. Толпа скандирует: «Мы не пойдем!»

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября была запланирована отправка первой партии беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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