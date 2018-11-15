В Петербурге суд рассмотрит «пьяное» дело футболиста «Крыльев Советов»

Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Мировой суд в Санкт-Петербурге 26 ноября рассмотрит дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения футболистом клуба «Крылья Советов» (Самара) Евгением Башкировым.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 октября Башкирова задержали возле одного из ресторанов в Самаре на арендованном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. В отношении спортсмена был составлен протокол об административном правонарушении. Башкиров согласился пройти медицинское освидетельствование и признал свою вину.

Как сообщили 15 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, дело об административном правонарушении Башкирова поступило судье судебного участка Невского района Петербурга из судебного участка Ленинского района Самары в связи с ходатайством спортсмена о рассмотрении дела по месту его регистрации на территории Санкт-Петербурга.

Как следует из материалов дела, 14 октября 2018 года в 02:45 Башкиров, находясь на улице Чкалова в Самаре, управлял автомобилем Hyundai в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, согласно статье 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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