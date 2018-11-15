В Казахстане назвали самый коррумпированный регион

Астана, , 16:01 — REGNUM Среди регионов Казахстана наибольшее количество фактов коррупции пресечено в Карагандинской области, заявил директор департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

Представитель антикоррупционного ведомства отметил, что в 2018 году в Казахстане было пресечено 79 фактов коррупции, в том числе 8 — в Карагандинской области, 7 — в Алма-Атинской, по 6 — в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Кустанайской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Арман Бердалин заявил, что сотрудники органов внутренних дел Казахстана совершают коррупционные правонарушения чаще остальных госслужащих.

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