Четверг, 15 Ноября 2018 года
17:37:49 МСК

В Казахстане назвали самый коррумпированный регион

Общество

В 2018 году в Казахстане было пресечено 79 фактов коррупции

Астана, 15 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Среди регионов Казахстана наибольшее количество фактов коррупции пресечено в Карагандинской области, заявил директор департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

Представитель антикоррупционного ведомства отметил, что в 2018 году в Казахстане было пресечено 79 фактов коррупции, в том числе 8 — в Карагандинской области, 7 — в Алма-Атинской, по 6 — в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Кустанайской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Арман Бердалин заявил, что сотрудники органов внутренних дел Казахстана совершают коррупционные правонарушения чаще остальных госслужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники ОВД Казахстана чаще остальных чиновников попадаются на коррупции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить