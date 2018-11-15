Мособлдума возьмёт на контроль восстановление «Дома Стройбюро» в Королёве

Красногорск, , 16:23 — REGNUM Московская областная дума возьмёт на контроль восстановление «Дома Стройбюро» в Королёве. Соответствующее решение было принято на заседании к омитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 15 ноября.

Так, администрация городского округа Королёв обратилась в Московскую областную Думу с просьбой поддержать восстановление объекта культурного наследия «Дом Стройбюро». Он находится в исторической части города Королёв и является памятником архитектуры в стиле конструктивизма. Дом был построен в 1928 году по проекту архитектора Аркадия Лангмана. В 2013 году на первом этаже Дома обнаружили монументальные росписи, которые принадлежат кисти художника Василия Маслова.

Стоит отметить, что попытки восстановления данного объекта предпринимались и ранее: в 2013 году между министерство культуры Подмосковья и фондом «Новый Иордан» было заключено соглашение о проведении реставрационных работ, однако они не были выполнены из-за отсутствия финансированию у фонда. Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов («Единая Россия»), в первую необходимо привести объект к единому юридическому статусу.

«С учётом того, что нынешний собственник объекта находится в стадии банкротства, нужен новый инвестор, который займется восстановлением памятника архитектуры. Если же такой инвестор не появится, то объект вернётся в собственность муниципалитета», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос сохранения памятников истории и культуры в Московской области зачастую лишен внимания властей. Так, в Волоколамском районе под угрозой исчезновения находится усадьба Чернышёвых, усадьба Осташёво и дом-дворец усадьбы «Отрада» в селе Семёновское Ступинского района. Кроме того, в Клину разрушается усадьба Демьяново, принадлежавшая философу В.И.Танееву, и усадьба Высокое на берегу реки Нудоль.

Читайте подробнее :«Ни нашим, ни вашим»: кто восстановит разрушенные усадьбы в Подмосковье?