В Рыбинске установят 230 новых контейнеров для мусора

Ярославль, , 15:51 — REGNUM В правительстве Ярославской области обсудили проблему содержания контейнерных площадок и наличия достаточного количества мусорных баков в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, сегодня администрация города Рыбинска опубликовала информацию о том, что жители обращаются с жалобами на размещение юридическими лицами и предпринимателями твердых коммунальных отходов на площадках жилищного фонда.

Это только одна из проблем, которую сегодня решают городские власти. Еще одна важная тема — это содержание контейнерных площадках в чистоте. Об этом говорили в региональном правительстве 15 ноября в режиме видео-конференц связи. Участие в обсуждении приняли представители органов исполнительной власти, единого регионального оператора ООО «Хартия», подрядных организаций, администраций муниципальных образований.

Как было отмечено на совещании, в Рыбинске сложилась довольно сложная ситуация с уборкой контейнерных площадок и содержанием их в надлежащем санитарном состоянии: не все управляющие компании справляются с этим. Более того, некоторые из УК и вовсе не заключили договоры с региональным оператором на вывоз мусора. Как следствие — переполненные баки, мусор на площадках и жалобы жителей.

В Рыбинске основным подрядчиком регионального оператора — компании «Хартия» — является МУП «АТП». Там обещают — все проблемы будут решены до конца месяца.

«В данный момент мы решаем возникшие вопросы совместно с администрацией города и единым региональным оператором. Набираем дополнительный штат сотрудников и техники. К концу месяца все проблемы будут решены полностью», — пояснил на совещании в региональном правительстве директор предприятия Алексей Пудов.

В свою очередь, директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин рассказал о принятых мерах регоператором: для Рыбинска закуплено и направлено в город 230 новых контейнеров для сбора отходов, 113 из них уже установлено. Кроме того, в Рыбинске увеличено число сотрудников, занимающихся заключением с юрлицами договоров на услуги по обращению с ТКО. Как мы уже отмечали, жители жалуются, что сейчас предприниматели выкидывают свой мусор в контейнеры многоквартирных домов.

Все эти меры в комплексе должны привести к стабилизации ситуации. Одновременно региональный оператор вместе с городскими властями приводит схему расположения мест сбора отходов в соответствие с новыми требованиями, корректирует графики бесперебойного вывоза отходов. Завершается формирование реестра контейнерных площадок. Как пояснил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента Артем Назаров, он будет включен в актуализированную территориальную схему, что позволит отрегулировать систему вывоза отходов на территориях всех муниципальных образований региона.