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Тело «керченского стрелка» до сих пор не захоронено

Общество

Мать Рослякова на сегодняшний день продолжает лечиться в одном из медицинских учреждений полуострова

Тело «керченского стрелка» до сих пор не захоронено
Василий Верещагин. Забытый. XIX век

Керчь, Крым, 15 ноября 2018, 15:33 — REGNUM  Несмотря на то, что со дня инцидента в Керченском политехническом колледже прошло уже около месяца, тело студента четвертого курса Владислава Рослякова, устроившего нападение на учебное заведение, до сих пор не захоронено. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Крыма.

«По захоронению тела нет данных, так как за ним никто не обратился», — цитирует агентство слова собеседника.

По его словам, мать «керченского стрелка» на сегодняшний день продолжает лечиться в одном из медицинских учреждений полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава администрации Керчи Сергей Бороздин уведомил, что более 250 студентов Керченского политехнического колледжа отправили на трёхнедельный отдых и реабилитацию в лагерь «Артек» и базы отдыха Евпатории.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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