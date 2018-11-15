Роналду обручился с матерью своего ребёнка

Лиссабон, , 15:32 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду скоро сменит статус холостяка и станет женатым мужчиной. Избранница футболиста — испанская модель Джорджина Родригез, с которой спортсмен уже долгое время живёт вместе и воспитывает детей. Об этом сообщает британская The Mirror. Пару видели во время ужина в Лондоне, у обоих были надеты одинаковые обручальные кольца от Cartier.

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Родригез является матерью четвёртого ребёнка Криштиану Роналду. Дочь спортсмена, родившуюся год назад, назвали Алана Мартина. Кроме того, будущие супруги вместе растят ещё троих детей от суррогатных матерей: восьмилетнего Криштиану-младшего и близнецов Еву и Мэтью.

https://www.instagram.com/p/BqKYpGLnYic/

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Роналду объявил о рождении своего четвертого ребенка

Сообщается, что счастливая невеста согласилась стать женой звезды футбола и уже начала подыскивать свадебное платье.

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