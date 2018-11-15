Минздрав Казахстана выделит дополнительные деньги на борьбу с алкоголем

Астана, , 15:34 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поможет Казахстану в борьбе с алкоголем, заявил глава офиса организации в Казахстане Олег Честнов, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

По словам представителя ВОЗ, министерство здравоохранения Казахстана планирует выделить дополнительные средства на профилактику алкоголя. Честнов считает, что для эффективной профилактики нужно вести просветительскую работу.

Напомним, 15 ноября в Астане прошел субрегиональный семинар Всемирной организации здоровья животных и ВОЗ для стран Туркестана, Южного Кавказа и России по зоонозным заболеваниям: бруцеллезу, эхинококкозу и бешенству.

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