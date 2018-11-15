Украинские власти не знают точного числа переселенцев — Тука

Киев, , 15:24 — REGNUM Украина не знает сколько настоящих переселенцев из Донбасса и Крыма проживает на её территории, заявил заместитель руководителя министерства Украины по делам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука, сообщило 15 ноября информационное агентство Укринформ.

«Мы утратили контроль за реальным количеством временно перемещённых лиц (ВПЛ). Это нам не позволяет спрогнозировать дальнейшие действия правительства… По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПЛ по сравнению с реальным количеством отличается приблизительно на 30−40%. Но это, опять же, необъективные данные», — заявил чиновник.

По мнению Туки, эта ситуация сложилась из-за того, что в ДНР и ЛНР процветают услуги по оформлению справки беженца, и получению пенсии без выезда на территорию, подконтрольную Украине.

Чиновник призвал разработать механизм выплаты пенсий жителям Донбасса.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко признал, что Украина сама отрезала от себя Крым и Донбасс, отказавшись выдавать пенсии и другие социальные выплаты жителям этих регионов.

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