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Южный берег Крыма будут защищать по методикам ЮНЕСКО

Общество

На Культурном форуме рассказали о ходе подготовки проекта «Южный берег Крыма — территория всемирного наследия»

Южный берег Крыма будут защищать по методикам ЮНЕСКО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Защищать Южный берег Крыма предполагается по методикам ЮНЕСКО, хотя включить берег в список всемирного наследия в настоящее время по политическим причинам невозможно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сказал в четверг, 15 ноября, на одном из круглых столов на Культурном форуме в Петербурге директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он отметил, что хотя ЮНЕСКО — «политизированная организация», но разработанная ей методика охраны наследия очень качественна и может быть применима в том числе и к Южному берегу Крыма.

Все участники круглого стола полагают, что Южный берег Крыма следует сохранять как единое целое, природный и культурный памятник одновременно. Сейчас он страдает как от недостаточно внятной государственной политики, так и от намерений коммерческих компаний развернуть там строительство.

Работа над проектом началась в феврале 2018 года, в ней участвуют специалисты как по охране природы, так и по охране культурного наследия, рассказал директор фонда имени Лихачева Александр Кобак. Потенциально Южный берег Крыма является столь же ярким и ценным объектом, как Лазурный берег, но в реальности по ряду причин, включая политические, он мало кому известен за пределами России, отметил эксперт. Тем не менее ясная государственная политика и комплексная программа позволит защитить и сохранить Южный берег, считает Кобак.

Как сообщалось, министр культуры РФ Владимир Мединский сегодня заявил, что Россия подготовила новых номинантов в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и продолжит политику расширения своего присутствия в списке.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ продолжит политику расширения «русского присутствия» в списке ЮНЕСКО

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Защита культурного наследия
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