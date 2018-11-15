Правительство РФ расширило понятие «паллиативная медпомощь»

Москва, , 15:15 — REGNUM Правительство РФ на сегодняшнем заседании, 15 ноября, одобрило законопроект, который «повышает доступность и качество паллиативной медицинской помощи» для нуждающихся в ней пациентов. Как пояснил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев, в частности, речь идёт о том, чтобы предоставлять услуги и бесплатные лекарства не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в дневных стационарах тем пациентам, которые не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении.

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В документе конкретизированы права пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, а также уточняется порядок социального обслуживания неизлечимо больных граждан и порядка межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

Предусматривается, что паллиативная медицинская помощь будет подразделяться на первичную, в том числе доврачебную и врачебную, и специализированную паллиативную медицинскую помощь.

«Это позволит повысить доступность и качество паллиативной медицинской помощи для нуждающихся в ней пациентов и оптимизировать расходы субъектов РФ на оказание такой помощи», — сообщается на сайте правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на организацию ухода за тяжелобольными людьми из федерального бюджета планировалось дополнительно выделить 4,3 млрд рублей.