СМИ назвали преимущества российской «Арматы» над израильской «Меркавой»

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Российский танк Т-14 «Армата» превосходит основной боевой танк вооруженных сил Израиля «Меркава» по маневренности и уровню «выживаемости». У израильской машины есть свои преимущества, пишет The National Interest.

По мнению экспертов издания, танк Т-14, который имеет необитаемую башню, вероятно обладает более современной системой защиты. Аналитики также считают, что «Армата» значительно маневреннее, чем боевая машина Израиля.

В свою очередь, преимущество израильского танка над российским может заключаться в более современной аппаратуре, считают эксперты. В частности, аппаратура, установленная на танке «Меркава», позволяет экипажу лучше следить за окружающей обстановкой.

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