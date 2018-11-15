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СМИ назвали преимущества российской «Арматы» над израильской «Меркавой»

Общество

Преимущество израильского танка над российским может заключаться в более современной аппаратуре

СМИ назвали преимущества российской «Арматы» над израильской «Меркавой»
Vitaly V. Kuzmin
Танк Т-14 «Армата» на параде в Москве

Вашингтон, 15 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  Российский танк Т-14 «Армата» превосходит основной боевой танк вооруженных сил Израиля «Меркава» по маневренности и уровню «выживаемости». У израильской машины есть свои преимущества, пишет The National Interest.

По мнению экспертов издания, танк Т-14, который имеет необитаемую башню, вероятно обладает более современной системой защиты. Аналитики также считают, что «Армата» значительно маневреннее, чем боевая машина Израиля.

В свою очередь, преимущество израильского танка над российским может заключаться в более современной аппаратуре, считают эксперты. В частности, аппаратура, установленная на танке «Меркава», позволяет экипажу лучше следить за окружающей обстановкой.

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Военно-промышленный комплекс
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