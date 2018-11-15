«Аэроэкспресс» полтора месяца будет катать школьников за 1 рубль

Москва, , 15:09 — REGNUM Полтора месяца с 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года дети в возрасте до 14 лет смогут ездить на аэроэкспрессах за символическую плату в 1 рубль. Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

В компании подчеркнули, что период действия акции был выбран неслучайно — именно в это предпраздничное время в школах начинаются новогодние каникулы.

«Мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей, — проезд для юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно всего за 1 рубль», — сообщила гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в пресс-службе компании «Аэроэкспресс» объявили, что в случае выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018 вся команда сможет в течение года бесплатно пользоваться услугами «Аэроэкспресса».

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