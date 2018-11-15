В приморском Фокино обсудили строительство сооружений ядерного хранилища

ЗАТО Фокино, Приморский край, , 14:59 — REGNUM Строительство очистных сооружений для центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов обсудили на общественных слушаниях представители Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ «ДальРАО»), представители органов власти, общественники, жители ЗАТО Фокино. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ФГУП «РосРАО».

В ходе слушаний общественность обсудила как строительство системы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями и морским глубоководным выпуском для центра хранения радиоактивных отходов в Приморском крае, так и проектную документацию. Материалы для ознакомления общественности были доступны с 12 октября 2018 года.

Старший эколог научно-производственной фирмы «Экоцентр МТЭА» Елена Васенькина представила материалы, свидетельствующие о допустимости воздействия на окружающую среду при осуществлении проектных решений, достаточности намечаемых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Отмечается, что в слушаниях приняли участие 36 человек. Предложений и замечаний по проекту не поступило.

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