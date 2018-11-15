В Москве представили медали Зимней универсиады – 2019

Москва, , 14:36 — REGNUM Медали 29-й Всемирной зимней универсиады, которая пройдёт в 2019 году в Красноярске, представили на пресс-конференции в Москве дирекция Универсиады и представитель компании «Русал», сообщает 15 ноября пресс-служба предприятия.

Дизайн медалей разработали в дирекции Зимней универсиады-2019. Его отличительной особенностью является сочетание металла и кристалла: корпус медалей выполнен из высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза).

«Такого качества и такой красоты медалей еще не было ни у одного оргкомитета», — сказал на мероприятии гендиректор исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.

Отмечается, что для производства медалей специалисты Русала использовали новый алюминиевый сплав, который используется в авиакосмической отрасли и судостроении. Уникальность материала состоит в наличии малой добавки скандия — редкоземельного элемента, позволяющего повысить эксплуатационные свойства алюминиевых изделий.

На изготовление медалей уйдет около тонны алюминиевого сплава, а на золочение медалей — не менее 420 грамм чистого золота 999 пробы.

Вес медалей варьируется от 247 до 250 грамм, в то время как для сравнения Олимпийские медали в Сочи достигали 531 граммов. При такой сравнительной легкости, медали не уступают своим предшественникам в прочности, пояснили в пресс-службе предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29-я Всемирная зимняя универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. В Играх примут участие свыше трёх тысяч спортсменов из более чем 60 стран. Всего в рамках соревнований будет разыграно 76 комплектов наград в одиннадцати видах спорта. В июле Русал стал официальным поставщиком Универсиады категории «Наградные комплекты».

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