Штрафы за вейпинг могут ввести в Москве до конца 2018 года

Москва, , 15:05 — REGNUM Законопроект об установлении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курения табака, может быть принят до конца 2018 года. Соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Так, закономопроектом предусмотрен административный штраф в размере от 1,5 до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 2,5 до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Также предлагается установить ответственность за те же действия, совершённые родителями. Для них штраф составит от 4 до 5 тыс. рублей.

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья будет рекомендовать столичному парламенту принять законопроект о внесении поправок в КоАП Москвы в первом чтении, и при отсутствии поправок его могут принять уже до конца 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года депутаты Московской областной думы приняли закон об установлении административной ответственности за продажу вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним в Подмосковье.

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