Число проживающих в Германии мусульман подсчитать невозможно — Zeit-Online

Берлин, , 14:38 — REGNUM Никто не может назвать точное число мусульман, проживающих сегодня в Германии. Ни одна статистика или перепись не имеет возможности представить правдивые данные. Между тем этот вопрос имеет крайне важное политическое значение, пишет немецкая газета Zeit-Online 15 ноября.

Канцлер Германии Ангела Меркель в этом году публично заявляла о 4 млн и 4,5 млн немецких мусульман — то есть примерно о 5,5% населения. Это данные Федеральной службы по вопросам миграции (BAMF) от 31 декабря 2015 года.

Партия «Альтернатива для Германии» в своей предвыборной кампании 2017 года говорила о 5 млн мусульман и о том, что их число всё время растет. Консервативный журнал Tichys Einblick писал о 6−8 млн.

Немецкоязычный блог Politically Incorrect писал о 7,19 млн и о махинациях с официальной статистикой: если в 2008 году BAMF говорила о 3,8—4,3 млн мусульман, то как к 2015 году их могло стать не более 4,7 млн, если за это время в страну иммигрировали 1,2 млн?

Между тем, согласно опросу института Ipsos, жители Германии в 2014 году «на глаз» оценивали число мусульман в стране в 16 млн — то есть 19% населения.

Переписям и опросам населения верить нельзя: во-первых, признание в вероисповедании является добровольным, а во-вторых, беженцы зачастую указывают ложные данные о себе с целью получить какую-либо выгоду.

Издание Zeit-Online уверяет, что никакие цифры в этом вопросе не могут быть достоверными, но при этом приводит результаты собственного исследования, проведенного с помощью Немецкого института экономических исследований (DIW).

Согласно им, в 2016 году в Германии проживали 2,7 млн мусульман, при этом 2,5 млн из них — на территории бывшей Западной Германии. Это 4,3% населения. Правда, в этих подсчетах учитываются только совершеннолетние.