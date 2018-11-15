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«Все основные магистрали расчищены» – ростовская администрация

Общество

Ночью к уборке снега было привлечено около 120 единиц спецтехники

«Все основные магистрали расчищены» – ростовская администрация
Константин Трутовский. Пурга.1887

Ростов-на-Дону, 15 ноября 2018, 14:25 — REGNUM  В Ростове-на-Дону к ликвидации последствий снегопада, который обрушился на город-миллионник 13 ноября, было привлечено около 120 единиц специальной техники. Коммунальщики работали ночью, чтобы не мешать движению транспорта в часы пик. Об этом сообщается на официальном сайте администрации донской столицы 15 ноября.

«В настоящее время все основные магистрали расчищены, обеспечено бесперебойное движение транспорта», — уточнили в мэрии.

Вместе с тем городской департамент ЖКХ и энергетики призывают автовладельцев не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 14 ноября, губернатор Ростовской области призвал глав муниципальных образований к круглосуточному контролю ситуации на транспортных артериях региона.

Ранее горожане жаловались на несвоевременную уборку снега и наледи на ростовских улицах.

Подробнее: Авось сам растает: ростовские коммунальщики не торопятся убирать снег

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор поручил контролировать ситуацию на дорогах

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Снегопад в Ростовской области и его последствия
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