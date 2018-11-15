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В Минздраве рассказали о планах снизить уровень потребления алкоголя в РФ

Общество

До девяти литров в год на человека

В Минздраве рассказали о планах снизить уровень потребления алкоголя в РФ
Цитата из к/ф «Не можеть быть!» реж Леонид Гайдай. 1975. СССР
В прежнее время я мог свободно четверть выкушать

Москва, 15 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  Уровень потребления алкоголя в России в течение следующих пяти лет снизится до девяти литров в год на человека, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, в настоящий момент этот показатель составляет 10 литров в год на человека. При этом продажи алкоголя за это время также снизятся примерно на 10%, рассказал в интервью РИА Новости Салагай.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на 14-м месте по потреблению алкоголя на душу населения в год (11,7 литра). Лидерами являются Молдавия, где ежегодное потребление составляет 15,2 литра, а также Литва и Чехия.

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