Крейсер «Михаил Кутузов» отремонтируют к 2020 году

Новороссийск, Краснодарский край, , 13:58 — REGNUM Вопрос о ремонте крейсера-музея «Михаил Кутузов» решен — его отремонтируют в Новороссийске (Краснодарский край) к 2020 году. Об этом, как сообщила пресс-служба Минобороны РФ 15 ноября, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на научно-практической конференции «Море и флот», посвящённой 310-летию Центрально-морского музея.

«Решён вопрос по проведению ремонта одной из жемчужин музея, артиллерийского крейсера «Михаил Кутузов». Я полагаю в течение ближайших двух лет, когда мы завершим этот ремонт, экспозиция на крейсере, она вполне сможет затмить и экспозицию на «Авроре», — заявил Картаполов.

Крейсер «Михаил Кутузов» был спущен на воду в 1953 году. Длина крейсера — 210 метров, его водоизмещение — 16 тыс. тонн. Крейсер в составе Черноморского флота выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. В 1955 году принимал участие в спасательной операции при взрыве на линкоре «Новороссийск». В 1987 году крейсер был переведен в резерв, а в 1992 году — выведен из боевого строя. Сначала находился на отстое в Севастополе, а с 2001 года находится в Новороссийске, с 2002 года является кораблем-музеем. Здесь находится филиал музея Военно-Морского флота.