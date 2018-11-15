Президент Киргизии: «Роль государства в сфере религии должна возрасти»

Бишкек, , 13:54 — REGNUM «Современная Киргизия — государство, в котором религия отделена от государства. Государство в вопросах религии занимает нейтральную позицию. В свою очередь, религиозные организации не вмешиваются в деятельность госорганов», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на международной конференции «Ислам в современном светском государстве».

Вместе с тем, как отмечает киргизстанский лидер, одной из базовых функций государства является обеспечение мира и порядка, а также развития в обществе. Поэтому в Киргизии назрела необходимость расширения вмешательства государства в сферу религии.

«Только государство способно направить религию в русло развития всего общества. Поэтому его роль в сфере религии должна быть больше, чем сейчас», — подчеркнул он.

Президент рассказал о четырех основных идеях, которых государству следует придерживаться при этом.

Первой из них Жээнбеков назвал обязанность госорганов заботиться об устойчивом сохранении, как наивысшей ценности, существующего разнообразия в обществе.

«Каждый гражданин должен научиться толерантному отношению ко всем религиозным течениям. Необходимо всячески укреплять межконфессиональное согласие, а также взаимопонимание и взаимоуважение между верующими и теми гражданами, кто считает себя вне религии. В то же время и сами представители религиозных течений должны жить в светском обществе согласно светским законам. Необходимо разработать соответствующие нормативно-правовые акты насчет того, что было обозначено выше, а также обеспечить их реализацию», — уточнил он.

Вторая идея, по словам главы государства, заключается в том, что 25-летняя история независимости Киргизии диктует необходимость неукоснительного соблюдения исторических традиций для обеспечения устойчивости общества.

«Для этого необходимо расширить путь для социального партнерства между государством и традиционными для нашего общества исламом и православием. В то же время это обязывает представителей данных религий взять на себя большую ответственность за будущее общества. Что касается новых нетрадиционных религиозных течений, при их государственной регистрации необходимо усилить требования к численности их последователей и продлить сроки их регистрации», — пояснил он.

Третьей идеей киргизстанский лидер назвал необходимость адекватного реагирования на новые вызовы в религиозной сфере. В частности, нужно обеспечить все уровни религиозного образования, соответствующего будущему развитию нашего общества. Так, медресе, исламский колледж, исламский институт и исламский университет должны стать ступеньками единой образовательной системы.

«В качестве примера можно привести то, что впервые в Кыргызстане имамов начали привлекать к получению дополнительного образования. Исламский колледж начал внедрять учебные стандарты, соответствующие требованиям госстандарта, под контролем министерства образования, что также является примером, достойным поддержки. В будущем необходимо создать Исламскую академию, деятельность которой будет под контролем государства».

Четвертая идея, добавил Сооронбай Жээнбеков, заключается в том, что ислам, исповедовавшийся киргизами, не противоречил устоям светского общества и требованиям светских законов, а вполне отвечал коренным интересам киргизского народа.

«Он был принят нашими предками, поскольку гармонично сочетался с народными традициями и обрядами, с мировоззрением кочевников. Необходимо продвигать традиционные исламские ценности, доставшиеся нам от наших предков, как альтернативу радикальным религиозным течениям. Поддержка ханафитского мазхаба как религии мира, толерантности, терпения, добра, милосердия и порядочности — должна служить укреплению единства народа Киргизии», — подытожил президент.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным госкомиссии по делам религий, за годы независимости количество мечетей в Киргизии увеличилось в 66 раз — в 1991 году их было лишь 39, а в 2017 году насчитали уже 2 600 мечетей. То есть больше, чем количество имеющихся в стране общеобразовательных школ.

Читайте также: За годы независимости количество мечетей в Киргизии выросло в 66 раз

Также в республике действуют объекты относящиеся: к Русской православной церкви — 49, к православным общинам, отклонившимся от РПЦ — 2, католических — 4, баптистских — 49, христианских адвентистов седьмого дня — 31, пятидесятников — 54, лютеран — 21, пресвитериан — 36, харизматов — 43, свидетелей Иеговы — 41, иудейская община — 1,

буддийская община — 1.