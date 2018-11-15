Глава Югры успокоила бюджетников гарантированной «второй пенсией»

Ханты-Мансийск, , 13:54 — REGNUM Бюджетники Югры продолжат получать две пенсии, согласно окружной программе. Планы правительства ХМАО в данном вопросе остаются неизменными, сообщила глава региона Наталья Комарова на пресс-конференции 15 ноября 2018 года.

Отметим, что дополнительная пенсия для югорских бюджетников формируется из трех источников — это взносы работника, взносы бюджета Югры, а также инвестиционный доход, начисляемый Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом.

«Мы не планируем сворачивать этот проект. Более 200 тысяч граждан из нашего региона является участником данной программы. Мы стараемся опережающе вносить взносы от округа с тем, чтобы у фонда была возможность формировать дополнительные доходы по гарантиям обеспечения этих выплат. Мы какой-то период не делали взносов, и это в какой-то степени напрягло его состояние. На данный момент взвешенная политика Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда позволяет говорить о его стабильности и защите вложений югорчан», — успокоила Наталья Комарова бюджетников, которые участвуют в окружной программе формирования дополнительной пенсии.