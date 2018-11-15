Комиссия открыто рассмотрит дело херсонской чиновницы — депутат Рады

Киев, , 14:15 — REGNUM Временная следственная комиссия Верховной рады, собранная для расследования дела об убийстве херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк продолжит работать в открытом режиме, заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам парламентария, комиссия не принимала решения о работе в закрытом режиме.

Как ранее сообщали украинские СМИ, во время заседания временной следственной комиссии Верховной рады начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук заявил, что отчёт правоохранительных органов содержит детали дела, которые не стоит предавать огласке. После этого комиссия якобы приняла решение работать в закрытом режиме.

Напомним, ранее в Херсоне по подозрению в причастности к убийству Гандзюк был задержан бывший помощник депутата Верховной рады от президентской партии Игорь Павловский.

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Отметим, 7 ноября 2018 года «неизвестные патриоты» исписали дом Павловского угрозами и устроили пожар, забросав здание фаерами.