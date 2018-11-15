Слишком много аварий: свердловские организации ЖКХ ждут проверок

Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM В Свердловской области в связи с участившимися аварийными ситуациями на коммунальных сетях организована прокурорская проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

«Так, с начала отопительного периода 2018−2019 гг. на теплосетях Свердловской области зарегистрировано 25 аварий, из них 15 на территории Екатеринбурга», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября в областном центре произошло несколько крупных аварий на магистральных теплосетях. Так 8 ноября произошёл порыв теплотрассы на улице Победы (микрорайон Уралмаш), в результате которого дороги залило водой, а несколько домов оставались без тепла и горячей воды.

Спустя пару дней коммунальная авария произошла в Пионерском посёлке на улице Июльской. Также прорвало теплотрассу.

А уже 12 ноября на улице победы вновь разлилась горячая вода: произошёл порыв магистральной теплотрассы. В тот же день аналогичная коммунальная авария произошла в Верх-Исетском районе по улице Крауля, а 13 ноября по улице Мельникова.

Не обошлось без аварий и сегодня, 15 ноября. Вновь пострадали жители Уралмаша. Утром в результате порыва трубы холодного водоснабжения, водой затопило дороги и дворы по улицам Стахановской и Калинина. Без холодного водоснабжения остались четыре дома.

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