Четверг, 15 Ноября 2018 года
17:35:02 МСК

В Пакистане протестуют против ареста журналиста за помощь «Аль-Каиде»*

Общество

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Журналисты и гражданские активисты в Пакистане протестуют против ареста журналиста, обвиненного в пособничестве «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Исламабад, 15 ноября 2018, 17:23 — REGNUM  14 ноября в Карачи (провинция Синд) прошла акция протеста журналистов и гражданских активистов с требованием освободить из-под ареста журналиста Нарсуллу Чаудхри.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Нарсулла Чаудхри был арестован 10 ноября, по заявлению антитеррористического департамента Карачи, по обвинению в пособничестве террористам. В ходе краткого судебного заседания представители антитеррористического департамента заявили, что в ходе обыска в квартире журналиста была найдена запрещенная экстремистская литература. Нарсуллу Чаудхри также обвиняют в том, что он — помощник одного из лидеров Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители СМИ Карачи требуют освободить журналиста, называя его арест, а также рейд на пресс-клуб Карачи 9 ноября попытками заставить свободную прессу замолчать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить