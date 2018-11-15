В Пакистане протестуют против ареста журналиста за помощь «Аль-Каиде»*

Исламабад, , 17:23 — REGNUM 14 ноября в Карачи (провинция Синд) прошла акция протеста журналистов и гражданских активистов с требованием освободить из-под ареста журналиста Нарсуллу Чаудхри.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Нарсулла Чаудхри был арестован 10 ноября, по заявлению антитеррористического департамента Карачи, по обвинению в пособничестве террористам. В ходе краткого судебного заседания представители антитеррористического департамента заявили, что в ходе обыска в квартире журналиста была найдена запрещенная экстремистская литература. Нарсуллу Чаудхри также обвиняют в том, что он — помощник одного из лидеров Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители СМИ Карачи требуют освободить журналиста, называя его арест, а также рейд на пресс-клуб Карачи 9 ноября попытками заставить свободную прессу замолчать.