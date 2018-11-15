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Индия запустила первую ракету-носитель с криогенным двигателем

Общество

Индийская организация космических исследований успешно вывела на орбиту спутник при помощи первой в стране ракеты-носителя «Бахубали» с криогенным двигателем

Нью-Дели, 15 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  14 ноября с Космического центра имени Сатиша Дхавана (штат Андхра-Прадеш) Индийской организации космических исследований была запущена ракета-носитель «Бахубали» с криогенным двигателем.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, успешный запуск ракеты делает Индию одной из немногих стран в мире, которая обладает собственной технологией производства криогенного космического двигателя. При помощи ракеты-носителя с популярным названием «Бахубали» был запущен информационный спутник массой 3,4 тонны, благодаря которому в штате Джамму и Кашмир, а также в северо-восточных штатах появится высокоскоростной интернет.

В основе действия криогенного двигателя — криогенная жидкость (жидкий азот), которая, нагреваясь от окружающей среды, поглощает тепло и преобразует его в полезную работу. Двигатель такого класса, по мнению специалистов Индийской организации космических исследований, позволит достичь одной из главных целей индийской космической программы: запустить человека в космос.

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Зарубежная хроника
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