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Порошенко сделал заманчивое предложение переметнувшемуся иерарху УПЦ МП

Общество

Ренегату дали высокую должность

Порошенко сделал заманчивое предложение переметнувшемуся иерарху УПЦ МП
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 15 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко предложил митрополиту Винницкому и Барскому Симеону стать «правой рукой» патриарха Варфоломея на Украине, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Симеону предложили быть ближайшим помощником главы новой автокефальной православной церкви на Украине.

В издании отметили, что руководителем церкви, подчинённой Константинопольскому патриархату, может стать митрополит Иов (Геча), однако пока неизвестно, как на это отреагирует глава организации «Киевский патриархат» Филарет, который также хочет власти.

Напомним, Симеон открыто заявил о несогласии с другими иерархами канонической Украинской православной церкви по ряду вопросов, и поддержал создание автокефальной церкви на Украине.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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