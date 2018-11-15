В Южной Корее впервые испытают ракетный двигатель собственного производства

Сеул, , 16:56 — REGNUM В процессе разработки первой южнокорейской ракеты-носителя наметился значительный прогресс: 28 ноября пройдут испытания двигателей. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Двигатель создан министерством науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейским аэрокосмическим исследовательским институтом. В случае, если погодные условия будут благоприятными, испытания состоятся в космическом центре Наро, расположенном в провинции Южная Чолла. Ранее они планировались на 25 октября, но были перенесены из-за обнаружения дефектов в топливной системе.

75-тонный двигатель установят на одноступенчатую ракету, которая в перспективе станет второй ступенью ракеты-носителя KSLV-2. Отмечается, что ракета-носитель будет трехступенчатой. Ее запуск запланирован на 2021 год.