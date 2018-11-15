Адвокат изувеченной мужем жительницы Серпухова прокомментировала приговор

Серпухов, Московская область, , 13:22 — REGNUM Адвокат пострадавшей от мужа Маргариты Грачевой Мари Давтян обсудит с потерпевшей необходимость обжалования приговора Дмитрию Грачеву, которому суд назначил 14 лет лишения свободы. Об этом 15 ноября Давтян рассказала порталу «Москва 24».

По ее словам, не бывает такого, чтобы все требования были удовлетворены.

«Мы ещё будем обсуждать с потерпевшей необходимость обжалования приговора», — отметила она.

Напомним, сегодня Серпуховский суд Московской области приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима. Также осужденный должен будет выплатить Маргарите Грачевой 2 млн рублей в качестве компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 11 декабря 2017 года из-за неприязненных отношений, возникших на почве ревности. Мужчина вывез свою супругу в лесной массив, где отрубил женщине кисти рук. В ходе следствия выяснилось, что ранее он уже похищал свою жену и угрожал убийством.

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