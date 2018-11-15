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В России разработали резину нового поколения для термоизоляции кабеля

Общество

Этиленпропилен обеспечит работу кабеля при нагреве до +90°C

Томск, 15 ноября 2018, 13:20 — REGNUM  Специалисты томского Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического кабельного института (НИКИ) разработали этиленпропиленовую резину, которая способна выдерживать до 30% большие температурные нагрузки по сравнению с традиционной изоляцией из ПВХ, сообщает 15 ноября пресс-служба холдинга Кабельный Альянс.

В сообщении отмечается, что разработанная термоизоляция уже применяется при производстве шахтного бронированного кабеля для стационарной прокладки специалистами завода «Электрокабель» в Кольчугино (Владимирская область) и в ближайшее время начнётся выпуск аналогичной продукции на томском заводе «Сибкабель».

Новый кабель имеет более высокую длительно допустимую температуру нагрева жилы при эксплуатации: +90°C вместо +70°C. При этом сечение токопроводящей жилы, наружный диаметр и вес кабеля с изоляцией из ЭПР меньше, а строительная длина — больше.

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Электроэнергетика
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