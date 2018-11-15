В Афганистане будет построен Международный исламский университет

Джелалабад, Афганистан, , 16:42 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в столице провинции Нангархар, городе Джелалабад, будет построен Международный исламский университет.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», данное заявление было сделано главой государства в ходе встречи с лидерами племен, религиозными деятелями и другими представителями общественности провинции Нангархар.

Ашраф Гани сказал, что он уже проинструктировал посла Организации исламского сотрудничества по поводу строительства Международного исламского университета. Он также добавил, что к служащим Министерства иностранных дел, ранее распространивших ложную информацию по этому вопросу, будет применено соответствующее наказание.

В ходе встречи с представителями общественности провинции Нангархар президент заявил, что из государственного бюджета уже выделены деньги на строительство Нангархарского комплекса административных зданий, аэропорта в Джелалабаде и на создание Технологического парка в этом регионе.

В ходе своего выступления президент Афганистана сказал, что жители Нангархара проявили храбрость в противостоянии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это позволило правительству вернуть контроль над уездом Назуйан.