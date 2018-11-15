Спикер Госдумы высказался по поводу цен в столовой

Москва, , 13:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что бюджетные дотации, которые бы снижали цену еды в столовой нижней палаты парламента, не нужны, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Спикер Госдумы отреагировал на дискуссию, завязавшуюся между депутатами Александром Хинштейном («Единая Россия») и Сергеем Ивановым (ЛДПР), поводом к которой послужил пост Хинштейна о ценах в столовой.

Депутат выложил в соцсети цены. Спикер Госдумы поинтересовался, как кормили парламентария на предыдущем месте работы, в Росгвардии.

«Там лучше кормили? Дешевле?» — поинтересовался Володин.

Он отметил, что дотаций на питание Госдума не получает.

«Мы не датируем столовую. Она работает по тем расценкам, которые есть соответственно в других учреждениях, органах власти. Надо с этого начинать. Если бы это собственно были дотации за счет бюджета, тогда думаю, что все бы поддержали, мы бы отказались от этих дотаций, они не нужны, хотя раньше это было», — сказал спикер Госдумы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») опубликовал в Twitter фотографию меню с ценами в парламентской столовой.

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