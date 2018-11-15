Медведев поручил помочь владельцам старых телевизоров

Москва, , 13:30 — REGNUM Владельцам старых телевизоров, которые не поддерживают цифровой формат, необходимо оказать помощь, заявил 15 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Несмотря на то, что сегодня полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но все-таки у кого-то они есть. И этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок. Эта процедура должна быть простой, поэтому нужно посмотреть, как она на селе будет организована. Это может быть и почта и какие-то другие возможности. Там нужно предложить приобрести такую приставку», — сказал он.

Глава правительства поручил министрам, которые отвечают за технологическую сферу, контролировать этот вопрос.

«Ну и нужно техническую помощь оказать в подключении и настройке оборудования. В любом случае, вне зоны охвата цифрой не должен остаться ни один дом», — отметил он.

Медведев уточнил, что основная ответственность по переходу на цифровое вещание лежит на региональных властях.