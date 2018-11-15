«Этот опасный Детский парк»: ямальцы возмущены якобы благоустройством

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:01 — REGNUM Жители ямальского города Ноябрьска возмущаются в социальных сетях качеством реконструкции Детского парка. Региональная прокуратура проводит проверку поступивших сигналов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

«Интересно, почему на масштабной стройке, затеянной в Детском парке, нет лент оградительных ни от места ремонта, ни от свалок строительного мусора, ни от кабелей, торчащих из-под снега, даже с учетом что они отключены. Должна же быть безопасность. Или ждут, пока кто-нибудь убьется среди их ремонта», — пишут жители города в паблике «Наш Ноябрьск».

В администрации Ноябрьска моментально отреагировали, мол, «по изложенным фактам управлением общей политики администрации города Ноябрьска составлены и направлены соответствующие запросы в адрес компетентных органов и должностных лиц в целях выяснения причин сложившейся ситуации».

Сигнал не оставила без внимания и прокуратура региона, которая инициировала проверку исполнения подрядчиком ООО «Спецмонтажтехнология» принятых на себя обязательств, в том числе соблюдения требований безопасности при выполнении строительных работ.

Ранее прокуратура выявила нарушения ООО «Спецмонтажтехнология» сроков выполнения работ по реконструкции Детского парка.

«В отношении организации рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ («Действие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика»)», — сообщает прокуратура ЯНАО.

Реконструкция Детского парка в Ноябрьске, согласно документации, представленной на сайте муниципалитета, должна была завершиться в октябре 2018 года. Подрядчик перенёс сроки сдачи на 2019 год. Стоимость реконструкции парка — 237,2 млн бюджетных рублей в соотношении 1/10 — городские деньги, остальные — окружные.