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Жаров отправил книгоиздателей к участникам антипиратского меморандума

Общество

Речь идет об инструменте саморегулирования, а не государственного регулирования, пояснил он

Москва, 15 ноября 2018, 12:48 — REGNUM  Рекомендацию напрямую обратиться к участникам антипиратского меморандума дал книгоиздателям, желающим присоединиться к соглашению, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом он рассказал журналистам 15 ноября.

Жаров пояснил, что Роскомнадзор не является стороной меморандума. Речь идет об инструменте саморегулирования, а не государственного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правообладатели и интернет-компании подписали меморандум по борьбе с пиратством. В начале ноября Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы большинства крупных отечественных издательств, обратилась к Жарову с намерением также подписать документ.

В середине октября АЗАПИ пожаловалась в Роскомнадзор на поисковик «Яндекс», отображающий ссылки на RuTracker и «Либрусек» — пиратские ресурсы, заблокированные в 2016 году за публикацию книг.

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