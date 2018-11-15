Один из иерархов канонической УПЦ официально переметнулся к раскольникам

Киев, , 12:47 — REGNUM Митрополит Винницкий и Барский Украинской православной церкви Московского патриархата Симеон признал, что является сторонником «украинской автокефалии», сообщил он 14 ноября в интервью изданию «Винница.info».

Священнослужитель рассказал, что не подписал решение собора Украинской православной церкви, поскольку не согласен с необходимостью разрыва евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, а также с отношением церкви к раскольникам:

«За 25 лет мы не смогли вылечить этот раскол, поэтому сегодня через государство была призвана Константинопольская церковь (мать церквей), которая имеет исторический опыт для того, чтобы вылечить раскол».

Симеон подтвердил, что был на закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая проходила в Украинском доме:

«Я был на этой встрече и понял, что очень много потеряли наши владыки-архиереи, которые не услышали слов президента. Я не говорю, что их убедили бы в чем-то, но они получили бы ответы на вопросы, которые поставили главе государства», — заявил священнослужитель.

Он открыто признал, что является сторонником создания раскольничьей «украинской» церкви под руководством Константинопольского патриархата.

Напомним, митрополит Симеон стал единственным из 83 иерархов Украинской православной церкви, который не подписал решение собора, проходившего в Киево-Печерской лавре 13 ноября.

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Всего, по оценке главы «Киевского патриархата», к раскольникам готово перебежать порядка десяти иерархов УПЦ Московского патриархата.

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