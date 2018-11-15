В Чечню до конца 2018 года прибудут 47 школьных автобусов

Грозный, , 12:41 — REGNUM Автопарк школьных автобусов Чечни увеличится до конца 2018 года на 47 единиц. В первую очередь их распределят по сельским школам, где детей необходимо подвозить к местам обучения.

По словам представителя министерства образования Чечни Хаважа Муртазова, это первая партия школьных автобусов в 2018 году. Власти региона рассчитывают на то, что уже в текущем году будет еще одно поступление автотранспорта. Между тем, чтобы полностью закрыть потребность Чечни в школьных автобусах, республике нужно, по словам чиновника, еще 144 единицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, самая большая партия школьных автобусов поступила в Чечню в 2016 году. 63 новых микроавтобуса «Газель» были закуплены по федеральной программе «Автобус» и поставлены в сельские районы республики.

Всего правительство РФ распределило между субъектами СКФО в 2018 году 201 единицу автотранспорта для школ.

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