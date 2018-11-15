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Назарбаев: КазНПУ должен решить задачу по повышению статуса педагога

Общество

Университет вошел в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2019

Астана, 15 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Казахский национальный педагогический университет имени Абая (КазНПУ) должен находиться в первых рядах по решению задачи повышения статуса педагога в стране, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с ректором университета Такиром Балыкбаевым, сообщили 15 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент обратил внимание, что вузу необходимо сотрудничать с ведущими университетами мира, а также работать на повышение статуса КазНПУ. Ректор Балыкбаев отметил, что университет вошел в топ-500 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2019.

Как сообщало ИА REGNUM, о повышении статуса педагога президент Казахстана сказал 5 октября в ходе своего послания народу. В настоящее время в республике работают над проектом закона «О статусе педагога».

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Общее образование
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