Шансы Швеции провести Олимпиаду-2026 выросли после референдума в Канаде

Стокгольм, , 17:16 — REGNUM Около 700 000 человек приняли участие в референдуме, который прошёл 13 ноября в канадском городе Канари. Жителям предстояло определить, будет ли город претендовать на звание хозяина зимней Олимпиады 2026 года. 56,4% процента высказались против — это значит, что теперь только две страны, Швеция и Италия, борются за право проведения Олимпиады. Об этом 14 ноября сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Мэр Канари Нахид Ненши выразил сожаление по поводу результатов референдума, однако отметил, что народ высказал своё мнение. Решение канадцев — хорошая новость для Швеции, шансы которой принять легендарные игры только увеличиваются. Впрочем, в Стокгольме пока нет единства по поводу проведения игр: власти города заявляют, что с радостью примут игры, но предпочли бы отсрочить их до более позднего срока. Колумнист ведущей шведской газеты Dagens Nyheter Юхан Эск, напротив, считает, что времени до 2026 года достаточно и у Стокгольма есть все ресурсы для принятия Олимпиады.

Канада уже проводила Олимпийские игры дважды — в Калгари в 1988 и в Ванкувере в 2010 году. Швеция подавала заявку на принятие Олимпиады уже 10 раз, однако проводила игры лишь единожды — в Стокгольме прошли летние Игры 1912 года.