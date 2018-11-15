Мосгорсуд оставил под арестом школьника, у которого нашли бомбу

Москва, , 12:25 — REGNUM Постановление Пресненского суда Москвы об аресте школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), признано законным. Об этом сообщили 15 ноября в Мосгорсуде.

В судебной инстанции сообщили, что апелляционная жалоба стороны защиты была отклонена, а постановление суда было решено оставить без изменения. Таким образом, арестованный молодой человек останется под стражей до 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что против московского школьника, у которого дома обнаружили СВУ, было возбуждено уголовное дело.

Добавим, молодой человек был задержан после того, как правоохранители изучили связи 17-летнего юноши, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области.

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