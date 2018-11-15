Калужские энергетики рассказали сельским школьникам об электробезопасности

Калуга, , 12:22 — REGNUM Сотрудники «Калугаэнерго» провели урок по электробезопасности и энергосбережению в Брынской средней школы Думиничского района Калужской области. Участниками урока «электрической грамоты» стали учащиеся пятых — восьмых классов. Как сообщила 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, мероприятие проводилась в рамках поддержки фестиваля #Вместеярче.

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Первая часть урока была посвящена теме электробезопасности. Ребятам посмотрели фильм «Когда электричество бывает опасным?», а затем полученные знания закорпели в ходе беседы-викторины. Также школьники узнали основные правила сбережения энергоресурсов: они посмотрели видеоролики, в которых в доступной форме предоставлена информация о рациональном использовании электроэнергии. После чего энергетики рассказывали детям о влиянии энергосбережения на улучшение экологии.

В конце занятия учащиеся стали участниками флешмоба в поддержку фестиваля #Вместеярче. На память об уроке школьники получили наглядные пособия по электробезопасности.

Добавим, что проведение уроков «электрической грамоты» — это эффективная форма работы, направленная на предупреждение случаев электротравматизма со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго».