Пакистан и Крым договорились бороться с терроризмом с помощью образования

Симферополь, , 11:58 — REGNUM Образование и культурный обмен — лучшее средство борьбы с международным терроризмом. Такое мнение 15 ноября выразил глава Национальной партии Пакистана Авами Асфандияр Вали Хан, прибывший с коллегами в Крым в составе делегации исламской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бороться с терроризмом и укреплять мир лучше всего с помощью образования. Контакты между людьми более важны, чем контакты на государственном уровне. Когда наши студенты будут приезжать к вам, они будут понимать вашу культуру, а ваши студенты будут понимать нашу. Понимание культур лучше всего объединяет людей», — отметил Вали Хан.

Он выразил надежду на то, что молодые пакистанцы в ближайшее время смогут получить качественное образование на российском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация из Исламской Республики Пакистан находится на полуострове до 17 ноября с ознакомительным визитом, а также для обсуждения вариантов расширения сотрудничества в гуманитарной сфере.

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