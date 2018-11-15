Отрубившему жене кисти рук жителю Серпухова огласили суровый приговор

Серпухов, Московская область, , 11:58 — REGNUM Житель Серпухова Московской области, который изувечил свою супругу, проведёт в колонии строго режима 14 лет. Такой приговор злоумышленнику сегодня, 15 ноября, вынес Серпуховской городской суд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, мужчина был признан виновным по трём статья УК РФ — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, в дух эпизодах похищения и угрозе убийством.

Читайте также: Для отрубившего жене руки жителя Подмосковья прокурор запросил 17 лет

Кроме тюремного срока наказали преступника и рублём. Согласно приговору служителей Фемиды, с него будет взыскано 2 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

В суде доказано, что причинить тяжкий вред здоровью своей супруге Дмитрий Г. задумал в декабре 2017 года. Поводом стали неприязненные отношения на почве ревности. К преступлению злоумышленник готовился заранее. Затем он силой вывез жену в лесной массив, где связал женщину, а затем отрубил кисти рук.

Ранее по теме: Изувеченная мужем жительница Серпухова получила новую бионическую руку

В ходе расследования уголовного дела стало известно, что ранее злоумышленник уже похищал свою супругу. Потерпевшая обращалась в полицию, однако участковый уполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием в действиях Дмитрия Г состава преступления». За то, что страж порядка должным образом не отреагировал на жалобу женщины, он уволен из органов внутренних дел. Кроме того, в отношении него начато расследование по статье УК РФ «Халатность».

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор требовал для жителя Серпухова 17 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье уволен участковый, не защитивший искалеченную мужем женщину