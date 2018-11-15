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Памятник Майдану обойдётся киевлянам в $5 млн

Общество

Место для будущего памятника пока что арестовано

Киев, 15 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  На Украине состоялся тендер на строительство мемориала так называемым «героям Небесной сотни», сообщило 14 ноября издание «Зеркало недели».

На торгах победило предприятие ООО «Северо-украинский строительный альянс», которое обязалось построить памятник за 143 млн. 296 тыс. гривен или около $5,1 млн., сообщил директор музея «Революции достоинства» Игорь Пошивайло.

Изначально на девятимесячное строительство памятника заложили свыше $5,5 млн.

На сегодняшний день место будущего памятника арестовано судом.

Напомним, власти Киева демонтировали временный памятник «Небесной сотне», расположенный на улице Институтской. В данный момент там проводятся следственные действия по делу о расстреле правоохранителей и боевиков майдана неизвестными снайперами в феврале 2014 года.

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