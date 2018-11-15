ОНФ рассчитывает на поддержку Госдумой законопроекта по статье 282 УК РФ

Москва, , 11:46 — REGNUM Государственная Дума в четверг, 11 ноября, в первом чтении рассматривает внесенный в начале октября в парламент президентом законопроект, предлагающий заменить уголовную ответственность на административную для граждан, которые впервые привлекаются к ответственности за публикацию в интернете экстремистских материалов. Предложение о смягчении ответственности за репосты содержалось в докладе, который Общероссийский народный фронт подготовил совместно с Генпрокуратурой РФ и направил главе государства.

ОНФ рассчитывает на поддержку всех фракций Госдумы при обсуждении законопроекта. В начале октября в парламент этот законопроект внес президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.

«Президент поддержал позицию экспертов ОНФ и внесением законопроекта поднял этот вопрос на самый высокий государственный уровень, благодаря чему уже сегодня депутаты имеют возможность его рассмотреть в первом чтении. Думаю, что инициатива будет поддержана всеми фракциями и депутатами без исключения, так как она более чем правильная и своевременная. Интернет для граждан, особенно для молодежи, уже стал неотъемлемой частью жизни, скорость обмена информацией в нем очень высока, и это не значит, что оступившихся впервые граждан будто сознательно, а в большинстве случаев бессознательно необходимо сразу привлекать к уголовной ответственности и фактически ставить клеймо на гражданине на всю оставшуюся жизнь», — отметила координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

Напомним, что президент РФ поручил Народному фронту и Генеральной прокуратуре проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Во время работы над докладом ОНФ привлекал к обсуждению и учитывал мнение всех заинтересованных лиц, в том числе представителей научного и адвокатского сообщества, Верховного суда, Совета по правам человека, журналистов и других экспертов.

Специалисты ОНФ изучили десятки случаев привлечения к ответственности за репосты экстремистских материалов и убедились, что с учетом большого количества информации в интернете и скорости ее распространения зачастую граждане размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их должного анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования.

Сейчас ответственность за подобные деяния предусмотрена в ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Уголовное преследование по данной статье, помимо возможности реального лишения свободы сроком до пяти лет, предусматривает включение лица в перечень экстремистов и террористов с вытекающими отсюда возможными блокировками банковских счетов и иными ограничениями на совершение юридически значимых действий.

При доказывании совершения преступления, как показал анализ практики, правоохранители в ряде случаев недостаточно исследуют умысел и мотив тех, кто поставил лайк или сделал репост какого-либо текста, изображения, видео — или аудиофайла, а порой и не выясняют, сделал ли гражданин экстремистский материал самостоятельно или просто скопировал, какими комментариями это действие сопровождалось. И в ряде случаев эти упущения не исправляются судами, говорилось в докладе ОНФ.

По итогу анализа эксперты Народного фронта предложили ввести административную ответственность за совершение такого правонарушения впервые и сохранить уголовную ответственность за повторное нарушение закона, то есть ввести так называемую административную преюдицию.

Справка:

Уголовные дела по 282 УК РФ, закрытые после внесения проекта поправок президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября 2018 года.

4 октября было прекращено уголовное дело в отношении 35-летнего красноярца Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении ненависти посредством размещения картинок в Сети. По результатам экспертизы картинки, размещённые пользователем «ВКонтакте», не впечатлили подписчиков и друзей Безбородого — и не оказали никакого влияния на общество.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю, Андрей Безбородов стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти в отношении какой-либо социальной группы (ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за нескольких картинок, посвященных главе государства, патриарху, главному раввину России, а также жителям Кавказа и Средней Азии. Прекращение уголовного дела глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков связал с поправками в законопроект об уголовном наказании, назвав дело первым результатом изменения «наказания за репост».

7 октября 2018 Саратовское следственное управление СК прекратило уголовное дело по «экстремистской» статье в отношении местной предпринимательницы Натальи Ковалевой. Решение было принято в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Следствие указало, что, поскольку при возбуждении дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ не была доказана цель возбуждения ненависти или вражды или унижения достоинства, дело по этой статье в отношении Ковалевой решено прекратить. После прекращения уголовного разбирательства Наталья Ковалева подала в Заводской районный суд Саратова исковое заявление о взыскании компенсации. Истец настаивает на выплате СУ СКР миллиона рублей за уголовное преследование по 282-й статье УК РФ, инициатором которого стал председатель Совета судей области Евгений Шепелин.

9 октября Индустриальный районный суд Барнаула вернул дело Марии Мотузной в прокуратуру для уточнения обстоятельств. В картинках девушки в соцсети «ВКонтакте» эксперты обнаружили «признаки унижения представителей негроидной расы», а также признаки «выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Дело на нее завели по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих, суд рассматривает его с августа. Мария Мотузная не признавала свою вину. После возвращения дела в прокуратуру из суда обвиняемая уехала из России на Украину.

9 октября Индустриальный районный суд Барнаула отменил приговор неоязычнице Наталье Телегиной, которую обвиняли в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Об этом в фейсбуке написал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков. Суд постановил снять с нее судимость и отменить назначенный ранее двухлетний условный срок. В июле 2017 года на Телегину написал заявление глава петербургской общины Асатру Евгений Салтыков. Он счел оскорбительной картинку из группы, на которой был изображен викинг, занесший боевой молот над горящим православным храмом. По его словам, изображение «порочило» его веру и выставляло членов общины Асатру «экстремистами». Год назад ее приговорили к двум годам условно за «оскорбление чувств верующих» и «экстремизм» из-за картинок с горящей церковью и патриархом Кириллом.

17 октября суд прекратил уголовное дело по «282» за посты четырёхлетней давности. Уголовное дело против 20-летнего студента Виктора Степановского прекратил Зеленоградский районный суд Москвы. Молодого человека обвиняли в возбуждении ненависти к кавказцам из-за старых постов «ВКонтакте», которые он опубликовал в 17 лет на странице своего друга-пятиклассника.

8 ноября в Барнауле следователь по делу о постах во «ВКонтакте», размещённых Антоном Ангелом, отозвала ходатайство о помещении его на стационарное обследование в психлечебницу спустя три месяца после его подачи. Назначенное ранее обследование отменил краевой суд. Он пришел к выводу, что Ангел был лишен возможности себя защитить и отправил материалы на доследование. Адвокат обвиняемого Роман Ожмегов ранее пытался воспрепятствовать принудительному помещению Ангела в психлечебницу сотрудниками полиции.

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