В Казахстане раскрыли причины низких темпов строительства общежитий

Астана, , 11:40 — REGNUM В Казахстане наблюдаются низкие темпы строительства общежитий по причине медленной подготовки проектно-сметной документации, заявил сенатор, председатель общественного совета по контролю за реализацией пяти социальных инициатив президента Казахстана Бакытжан Жумагулов, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ».

Жумагулов также обратил внимание, что темпы строительства замедляются из-за недостаточной работы инвесторов с акиматами (администрациями) и ректорами, а также за счет недостаточной работы местных властей по выдаче земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября заместитель министра образования и науки Казахстана Асхат Аймагаметов заявил, что в республике выделен 171 участок для строительства студенческих общежитий.

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