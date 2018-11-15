В Махачкале предлагают ввести мораторий на установку памятников

Махачкала, , 11:35 — REGNUM В столице Дагестана предлагают ввести мораторий на установку памятников, скульптурных композиций и архитектурных сооружений на территории города. С таким обращением к главе Дагестана Владимиру Васильеву выступило общественное движение #ГородНаш, передаёт 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Письмо опубликовано в сети Интернет, на одном из популярных порталов. В нём участники движения высказывают мнение, что вместо памятников и скульптур в городе нужно сажать деревья, разбивать парки и скверы. Они просят ввести мораторий на установку монументов хотя бы на пять-восемь лет.

«Ни один даже самый лучший памятник не работает на идею сохранения города. Но на нее работают деревья. Дерево, посаженное в честь поэта, писателя, общественного деятеля, деятелей науки и культуры, позволяет увековечить память о них ничуть не хуже, но при этом не травмирует сам город», — говорится в обращении.

Авторы добавляют, что ныне живущие, а также еще не родившиеся деятели не нуждаются в памятниках. Им нужен чистый воздух. чистая вода, простор для глаза и творчества. Напомним, в начале ноября 2018 года мэрия Махачкалы обратилась к горожанам с предложением о выборе места размещения памятника «Матери Дагестана» скульптора Али-Гаджи Сайгидова.

Однако многие жители города, в том числе и ряд известных общественных деятелей и работников сферы искусства, выступили категорически против данной инициативы. Высказывались мнения, что в скульпторе нет ни содержания, ни настроения, да и выполнена она плохо.

Против данного проекта в первую очередь выступают и активисты движения #ГородНаш.

«По нашему мнению, никакой художественной и эстетической ценности данная скульптура не имеет и в городе стоять не должна. И без этого улицы, площади, скверы и парки Махачкалы перенасыщены неуместными, а то и уродливыми сооружениями», — говорится в обращении.

Копии документа направлены также премьер-министру региона Артему Здунову, врио мэра города Махачкалы Мараду Алиеву и министру культуры РД Зареме Бутаевой.

Читайте также: Нужно ли возвращать улицам Махачкалы прежние названия?