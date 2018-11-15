В Прикамье расселяют 8 домов, которым грозит обрушение

Пермь, , 11:34 — REGNUM В Пермском крае до конца 2018 года расселят жильцов восьми многоквартирных домов, которым грозит обрушение. В потенциально опасных зданиях проживают 303 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве строительства и архитектуры региона.

Общая площадь аварийного жилья в этих восьми домах составляет 4,3 тысячи квадратных метров. Уже завершено расселение двух домов аварийных домов в Верещагино, одного — Лысьве, одного — Кунгуре и трёх — Соликамске.

Отметим, что согласно региональной адресной программе по расселению аварийного жилищного фонда на 2018−2020 годы предусматривается финансирование предотвращения чрезвычайных ситуаций и последующего переселения граждан, а также направление средств из краевого бюджета на ее оперативную реализацию. Муниципальным образованиям из региональной казны выделено 476,96 млн рублей.

В минстрое особо обратили внимание на то, что до 2018 года процедура предотвращения чрезвычайных ситуаций и последующего переселения граждан не была упорядочена, а деньги выделялись не из краевого бюджета, а из резервного фонда.