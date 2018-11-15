Мэр Парижа хочет сделать пешеходным исторический центр столицы

Париж, , 11:35 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго хочет освободить исторический центр столицы от машин и сделать его пешеходной зоной, сообщает Le Figaro.

«Проект исторического центра предусмотрен в рамках будущего срока выборного мандата», — заявили в окружении мэра.

Ожидается, что конкретные меры будут приняты после «углубленных исследований и консультации» со всеми сторонами.

Создание пешеходной зоны позволит значительно снизить уровень загрязнения воздуха в столице.

Напомним, в сентябре 2018 года власти Парижа решили освободить исторический центр от транспорта каждое первое воскресенье месяца, начиная с 7 октября.